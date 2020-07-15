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Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме
Городские коммунальные службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды, все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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РИА Новости
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петр бирюков, москва

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

15:45 15.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Городские коммунальные службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за непогоды, все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, никаких сбоев из-за непогоды не допущено, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столичном регионе сохраняется вероятность ливневых дождей и ветра, за сутки в городе уже выпало 40 миллиметров осадков - почти половина месячной нормы июля, порывы ветра вчера достигали 16 метров в секунду, а в отдельных районах ТиНАО - до 21 метра в секунду.... Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, никаких сбоев из-за непогоды не допущено", - подчеркнул Бирюков.
Заммэра сообщил, что благодаря принятым дополнительным мерам удалось не допустить подтоплений.
"Была заранее проведена очистка водоприемных решеток и ливнестоков, ревизия всех систем водоотведения, в местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство 300 аварийных бригад "Мосводостока", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что синоптики заранее предупреждали о непогоде в столичном регионе, поэтому все городские службы были переведены в режим повышенной готовности, а горожанам разослали смс-сообщения с оповещением.
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"Согласно прогнозам, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться в столице до конца завтрашнего дня, поэтому жителям следует быть внимательнее на улице, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться от ливня и ветра под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заключил Бирюков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
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