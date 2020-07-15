Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столичном регионе сохраняется вероятность ливневых дождей и ветра, за сутки в городе уже выпало 40 миллиметров осадков - почти половина месячной нормы июля, порывы ветра вчера достигали 16 метров в секунду, а в отдельных районах ТиНАО - до 21 метра в секунду.... Все системы жизнеобеспечения столицы работают в штатном режиме, никаких сбоев из-за непогоды не допущено", - подчеркнул Бирюков.