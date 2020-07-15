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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574391956.html
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане выросло на 559 за сутки, всего в стране умерли 326 человек с COVID-19, сообщил в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:44
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
азербайджан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326

15:44 15.07.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане выросло на 559 за сутки, всего в стране умерли 326 человек с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 559 случаев заражения коронавирусом, 545 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 25 672 факта заражения коронавирусной инфекцией, 16 695 человек вылечились, 326 скончались, 8651 продолжает лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
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Скорость распространения нового коронавируса
С начала пандемии в стране провели 592 778 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАзербайджанВ мире
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