В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326

БАКУ, 15 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Азербайджане выросло на 559 за сутки, всего в стране умерли 326 человек с COVID-19, сообщил в среду оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлены еще 559 случаев заражения коронавирусом, 545 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 25 672 факта заражения коронавирусной инфекцией, 16 695 человек вылечились, 326 скончались, 8651 продолжает лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
С начала пандемии в стране провели 592 778 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.