В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326

"В Азербайджане выявлены еще 559 случаев заражения коронавирусом, 545 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 25 672 факта заражения коронавирусной инфекцией, 16 695 человек вылечились, 326 скончались, 8651 продолжает лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.