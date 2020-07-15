ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций

МИНСК, 15 июл - РИА Новости. Несанкционированные акции "организованы и спланированы" в Белоруссии штабами двух политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента, - Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, заявила РИА Новости в среду глава Центризбиркома Лидия Ермошина.
Вечером во вторник в различных городах республики прошли несанкционированные массовые акции протеста. Их участниками стали граждане, не согласные с решением ЦИК Белоруссии отказать в регистрации кандидатами на пост президента экс-главе Белгазпромбанка Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Цепкало. По данным МВД, по всей стране из-за нарушений общественного порядка были задержаны более 250 человек. В результате потасовок пострадали шесть милиционеров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам групповых действий в Минске, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением милиции.
"Я сразу же могу сказать, что эти акции все организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост (которым было отказано в регистрации кандидатами – ред.)", - заявила глава ЦИК.
По ее словам, об этом свидетельствуют обращения граждан, которые в среду массово подаются в Центральную комиссию и в которых озвучено требование зарегистрировать кандидатами Бабарико и Цепкало. "Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия", - сказала Ермошина.
Она считает, что, поскольку сейчас в Белоруссии отпускной и каникулярный период, и, кроме того, значительная часть населения не может выехать за рубеж из-за пандемии коронавируса COVID-19, "эта расслабленная среда способствует тому, что очень много людей выплескивают свою агрессию подобным образом".
В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Проходящая кампания сопровождается задержаниями сторонников претендентов на пост президента, альтернативных Лукашенко, а также стихийными несанкционированными акциями протеста.