ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций

"Я сразу же могу сказать, что эти акции все организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост (которым было отказано в регистрации кандидатами – ред.)", - заявила глава ЦИК.

Она считает, что, поскольку сейчас в Белоруссии отпускной и каникулярный период, и, кроме того, значительная часть населения не может выехать за рубеж из-за пандемии коронавируса COVID-19, "эта расслабленная среда способствует тому, что очень много людей выплескивают свою агрессию подобным образом".