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МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции
МВД Индии запретило использование социальной сети Facebook в подчиненных ему подразделениях полиции, сообщает издание Times of India со ссылкой на письмо... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:38
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МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции

15:38 15.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Facebook. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 июл - РИА Новости. МВД Индии запретило использование социальной сети Facebook в подчиненных ему подразделениях полиции, сообщает издание Times of India со ссылкой на письмо министерства.
Ограничения на использование приложений вводятся в Центральной резервной полиции Индии, Индо-тибетской пограничной полиции, силах по охране границы - главной пограничной организации Индии на границах с Пакистаном и Бангладеш, Центральной вооруженной полиции и Национальной гвардии безопасности - подразделении по борьбе с терроризмом при МВД страны.
"Запрет должен быть распространен на все вооруженные силы, такие как Центральная резервная полиция Индии, Индо-тибетская пограничная полиция и на бывших военнослужащих, потому что они, как правило, находятся в контакте с нашими вооруженными силами. В идеале, Индия должна иметь свои собственные приложения, как Facebook или Instagram, к которым никакая иностранная держава не должна иметь доступ", - отмечается в письме.
Ранее армия Индии приказала офицерам и солдатам удалить 89 приложений со своих мобильных телефонов, в частности Facebook, Instagram, Tinder, PUBG и многие другие, ссылаясь на проблемы безопасности и утечку конфиденциальных данных. В список запрещенных попали и те 59 приложений, которые были ранее запрещены правительством Индии.
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Власти Индии в конце июня запретили использование в том числе китайской социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера WeChat. Как отмечалось в заявлении правительства, в список попали приложения, "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка".
Как отметил представитель армии, "эта директива была издана потому, что наблюдалось экспоненциальное увеличение числа военных, ставших мишенью для онлайн-атак разведывательных служб Пакистана и Китая".
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