МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции

"Запрет должен быть распространен на все вооруженные силы, такие как Центральная резервная полиция Индии, Индо-тибетская пограничная полиция и на бывших военнослужащих, потому что они, как правило, находятся в контакте с нашими вооруженными силами. В идеале, Индия должна иметь свои собственные приложения, как Facebook или Instagram, к которым никакая иностранная держава не должна иметь доступ", - отмечается в письме.