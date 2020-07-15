Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу

"Я бы хотела сегодня выделить четыре пункта, по которым мы, безусловно, должны направить свои усилия, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую и биологическую безопасность в стране. Первый, это, конечно, модернизировать инфраструктуру санитарно-эпидемиологической службы. Мы, безусловно, должны обеспечить цифровую трансформацию процессов и исследований санитарно-эпидемиологической службы", - сказала она.