Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские власти должны модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу и двигаться в направлении цифровизации, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
На заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Попова отметила, что на сегодняшний день в стране есть санитарно-эпидемиологическая служба, которая продемонстрировала свою прочность, но существует потребность в определенных изменениях.
"Я бы хотела сегодня выделить четыре пункта, по которым мы, безусловно, должны направить свои усилия, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую и биологическую безопасность в стране. Первый, это, конечно, модернизировать инфраструктуру санитарно-эпидемиологической службы. Мы, безусловно, должны обеспечить цифровую трансформацию процессов и исследований санитарно-эпидемиологической службы", - сказала она.
Попова также добавила, что необходимо совершенствовать правовую основу функционирования службы и развивать отечественную науку, которая внесла очень серьезный вклад в ликвидацию угроз и рисков пандемии.
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