Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574391435.html
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к срокам от шести до шести с половиной лет колонии общего режима троих экс-полицейских, обвиняемых в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:29
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1400x0_80_0_0_40739fee5db82f2f174de9c9716f7b17.jpg
https://ria.ru/20200709/1574111843.html
Отлично. За групповое изнасилование с использованием служебных полномочий - неполное служебное соответствие.
52
Руководству от этого не холодно не жарко, вот если бы всё руководство "на бутылку" - совсем другой воспитательный процесс
50
10
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1400x0_80_0_0_40739fee5db82f2f174de9c9716f7b17.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:0:1667:1250_1400x0_80_0_0_b6012234f725a2791c0bc57f0a8a0457.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_42:0:1292:1250_1400x0_80_0_0_13c4af8a328159c82f2b17d34eefe3b5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, происшествия

Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании

15:38 15.07.2020 (обновлено: 20:29 15.07.2020)
55972
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к срокам от шести до шести с половиной лет колонии общего режима троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, надругались над ней в служебном автомобиле. Дело расследовалось по части 2 статьи 131 УК России и части 2 статьи 132 УК России ("Изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору").
"Бессарабову назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Мустафину — шесть лет и шесть месяцев, Тропину — шесть лет. Всем — в колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, представшие перед судом работники ППС уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.
"По итогам проведенной служебной проверки был подписан соответствующий приказ с достаточно жесткими мерами реагирования на произошедшую ситуацию. Всего строгое наказание понесли 17 полицейских. Три непосредственных руководителя осужденных уволены со службы в органах внутренних дел, еще три должностных лица переведены на нижестоящие должности, восемь человек предупреждены о неполном служебном соответствии — это одна из самых суровых мер в системе МВД: за ней следует увольнение", — сообщил Горелых.
Статуя Фемиды в суде
9 июля, 13:50
Питерского реаниматолога осудили за изнасилования пациенток под наркозом
2183831111
Обсудить 10
Валерий ГорелыхМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Отлично. За групповое изнасилование с использованием служебных полномочий - неполное служебное соответствие.
15 июля, 16:51
tim474
20421025
Руководству от этого не холодно не жарко, вот если бы всё руководство "на бутылку" - совсем другой воспитательный процесс
15 июля, 21:04
Дмитрий
4210016
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 16 июля
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Казань
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Член партии Справедливая Россия
СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Преподаватель в школьном кабинете
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Facebook
МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики выпустили 18 мин по территории республики
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326
Фестиваль Сапасская башня
"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году
Здание Государственной думы Российской Федерации
ГД поддержала проект об утверждении алфавитов языков коренных народов
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В ЕК рассказали о борьбе с коронавирусом в Евросоюзе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
04:22В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
04:08Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений
Лента новостейМолния