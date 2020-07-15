https://ria.ru/20200715/1574391435.html
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к срокам от шести до шести с половиной лет колонии общего режима троих экс-полицейских, обвиняемых в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:38
2020-07-15T20:29
валерий горелых
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
екатеринбург
происшествия
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https://ria.ru/20200709/1574111843.html
tim474
Отлично. За групповое изнасилование с использованием служебных полномочий - неполное служебное соответствие.
52
Дмитрий
Руководству от этого не холодно не жарко, вот если бы всё руководство "на бутылку" - совсем другой воспитательный процесс
50
10
екатеринбург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий горелых, министерство внутренних дел рф (мвд россии), екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл — РИА Новости.
Ленинский районный суд Екатеринбурга
приговорил к срокам от шести до шести с половиной лет колонии общего режима троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, надругались над ней в служебном автомобиле. Дело расследовалось по части 2 статьи 131 УК России и части 2 статьи 132 УК России ("Изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору").
"Бессарабову назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Мустафину — шесть лет и шесть месяцев, Тропину — шесть лет. Всем — в колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.
По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых
, представшие перед судом работники ППС уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.
"По итогам проведенной служебной проверки был подписан соответствующий приказ с достаточно жесткими мерами реагирования на произошедшую ситуацию. Всего строгое наказание понесли 17 полицейских. Три непосредственных руководителя осужденных уволены со службы в органах внутренних дел, еще три должностных лица переведены на нижестоящие должности, восемь человек предупреждены о неполном служебном соответствии — это одна из самых суровых мер в системе МВД: за ней следует увольнение", — сообщил Горелых.