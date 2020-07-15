Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к срокам от шести до шести с половиной лет колонии общего режима троих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года трое сотрудников ППС около здания по улице Чайковского в Екатеринбурге, угрожая потерпевшей 1997 года рождения, надругались над ней в служебном автомобиле. Дело расследовалось по части 2 статьи 131 УК России и части 2 статьи 132 УК России ("Изнасилование и иные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

"Бессарабову назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет в исправительной колонии общего режима. Мустафину — шесть лет и шесть месяцев, Тропину — шесть лет. Всем — в колонии общего режима", — сказала собеседница агентства.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых , представшие перед судом работники ППС уволены из полиции за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.