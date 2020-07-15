В Подмосковье начнут производить мороженое

"Мы смотрим в будущее, есть большие планы по увеличению объемов производства, строительству нового современного завода. Стоит задача в ближайшие два-три года завершить этот проект и сегодня, мы с руководством компании обсудили шаги, как региональной власти, муниципальной власти, а также бизнесу синхронизировать все процессы и обеспечить скорейший выход на стройку", - сказал Разин.