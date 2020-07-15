В Подмосковье начнут производить мороженое

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Власти Московской области окажут поддержку компании "Чистая линия" в строительстве нового завода по производству мороженого в городском округе Долгопрудный Московской области, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
"Мы смотрим в будущее, есть большие планы по увеличению объемов производства, строительству нового современного завода. Стоит задача в ближайшие два-три года завершить этот проект и сегодня, мы с руководством компании обсудили шаги, как региональной власти, муниципальной власти, а также бизнесу синхронизировать все процессы и обеспечить скорейший выход на стройку", - сказал Разин.
Он добавил, что инвестиции составят порядка трех миллиардов рублей.
"На новом производстве будут созданы три тысячи рабочих мест, а объем производство мороженного составит до 500 тонн в сутки", - добавил Разин.