Клиники ФМБА после инициативы Шапши включили в нацпроект "Здоровье"

КАЛУГА, 15 июл – РИА Новости. Клиника Федерального медико-биологического агентства России в Клиника Федерального медико-биологического агентства России в Обнинске , как и ряд подобных медучреждений по стране, по предложению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши включена в программу нацпроекта "Здравоохранение" и сможет получить федеральные субсидии на модернизацию, сообщает правительство региона.

"Тема включения поликлиник и больниц ФМБА в программы нацпроекта "Здравоохранение" была поднята в конце января на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, работавший тогда главой Обнинска, сообщил президенту Владимиру Путину о существующей проблеме", - говорится в сообщении.

Объекты Федерального медико-биологического агентства России, которые работают в 51 регионе страны в наукоградах и городах с отраслями промышленности с особо опасными условиями труда и в закрытых административно-территориальных образованиях, получили доступ к финансированию в рамках национального проекта "Здравоохранение". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин , отмечается в сообщении.

Теперь медучреждения смогут принять участие в программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая запущена с 1 июля. Ранее клиники ФМБА не принимали участие в этом нацпроекте, а заработная плата врачей здесь, как отмечал Шапша в ходе беседы с президентом, была на 20% ниже средней зарплаты медиков других региональных больниц. Таким образом, доступность и качество медуслуг для нескольких миллионов человек оставалась недостаточными.

Отмечается, что в связи с решением правительства медучреждения первичного звена, в том числе "Клиническая больница №8 ФМБА России" в Обнинске, смогут провести серьезную модернизацию.