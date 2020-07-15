Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20200715/1574391058.html
Клиники ФМБА после инициативы Шапши включили в нацпроект "Здоровье"
Клиника Федерального медико-биологического агентства России в Обнинске, как и ряд подобных медучреждений по стране, по предложению врио губернатора Калужской... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:31
калужская область
владислав шапша
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:57:1365:825_1400x0_80_0_0_17cf2a5c96c46b04507fa72896aa7a45.jpg
https://ria.ru/20200619/1573181270.html
https://ria.ru/20200609/1572710976.html
калужская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:57:1365:825_1400x0_80_0_0_17cf2a5c96c46b04507fa72896aa7a45.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:0:1365:1025_1400x0_80_0_0_d97b758ed60cf07301b63b7e34211c03.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564775052_0:0:1365:1365_1400x0_80_0_0_a6fac3097436ec228c4e010c045d4c95.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владислав шапша, калужская область

Клиники ФМБА после инициативы Шапши включили в нацпроект "Здоровье"

15:31 15.07.2020
234
© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
Владислав Шапша. Архивное фото
КАЛУГА, 15 июл – РИА Новости. Клиника Федерального медико-биологического агентства России в Обнинске, как и ряд подобных медучреждений по стране, по предложению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши включена в программу нацпроекта "Здравоохранение" и сможет получить федеральные субсидии на модернизацию, сообщает правительство региона.
"Тема включения поликлиник и больниц ФМБА в программы нацпроекта "Здравоохранение" была поднята в конце января на заседании Совета по развитию местного самоуправления. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, работавший тогда главой Обнинска, сообщил президенту Владимиру Путину о существующей проблеме", - говорится в сообщении.
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
19 июня, 13:00Калужская область
Калужские медики получили областные награды за борьбу с COVID-19
Объекты Федерального медико-биологического агентства России, которые работают в 51 регионе страны в наукоградах и городах с отраслями промышленности с особо опасными условиями труда и в закрытых административно-территориальных образованиях, получили доступ к финансированию в рамках национального проекта "Здравоохранение". Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, отмечается в сообщении.
Теперь медучреждения смогут принять участие в программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая запущена с 1 июля. Ранее клиники ФМБА не принимали участие в этом нацпроекте, а заработная плата врачей здесь, как отмечал Шапша в ходе беседы с президентом, была на 20% ниже средней зарплаты медиков других региональных больниц. Таким образом, доступность и качество медуслуг для нескольких миллионов человек оставалась недостаточными.
Отмечается, что в связи с решением правительства медучреждения первичного звена, в том числе "Клиническая больница №8 ФМБА России" в Обнинске, смогут провести серьезную модернизацию.
"В Обнинске, участвуя в программе модернизации первичного звена, мы сможем отремонтировать и дооснастить три поликлиники, обновить парк автомобилей скорой помощи, транспорта для перевозки пациентов и повысить квалификацию наших врачей. Это первая такая "ласточка" для системы ФМБА, надеюсь, что в дальнейшем клиники ФМБА будут участвовать и в других программах нацпроекта", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра здравоохранения Калужской области Алана Цкаева.
Города России. Калуга
9 июня, 19:45Калужская область
Шапша назвал рост экономики приоритетом на посту главы Калужской области
100000
Обсудить 0
Калужская областьВладислав ШапшаКалужская область
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 16 июля
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Казань
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Член партии Справедливая Россия
СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу
Преподаватель в школьном кабинете
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Facebook
МВД Индии запретило Facebook в подразделениях полиции
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики выпустили 18 мин по территории республики
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса увеличилось до 326
Фестиваль Сапасская башня
"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году
Здание Государственной думы Российской Федерации
ГД поддержала проект об утверждении алфавитов языков коренных народов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06СМИ: США могут запретить въезд членам компартии Китая
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
04:22В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
04:08Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений
Лента новостейМолния