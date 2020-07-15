В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров

КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости. Правительство Правительство Татарстана внесло изменения в действующее постановление об ограничениях в период коронавирусной инфекции , разрешив возобновить работу кафе, ресторанам, рынкам и торговым центрам, документ опубликован на сайте правительства республики.

В частности, в соответствии с последними изменениями, со дня опубликования (с 15 июля) возобновить работу смогут предприятия общественного питания, вещевые и продуктовые рынки, а также торговые центры. Обязательными условиями деятельности предприятий общепита является общая заполняемость мест, которая должна составлять не более 50% от общего количества, а также соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Среди них – дистанция между столиками не менее полутора метров, перчаточно-масочный режим для работников, регулярная дезинфекция помещений, наличие в них санитайзеров.

Допускается и банкетное обслуживание, но оно должно быть организовано на открытом воздухе – летних верандах, с соблюдением всех указанных выше требований и при ограничении количества присутствующих: на каждого должно приходиться не менее 4 квадратных метров, а общее количество людей не должно превышать 50 человек.

Строгое соблюдение условий предусмотрено также для рынков и торговых центров: не более одного человека на 4 квадратных метра торгового зала, обязательный перчаточно-масочный режим для работников и посетителей, резервуары с антисептическими средствами для обработки рук и периодическая уборка помещений с применением дезинфицирующих средств.

Еще одно послабление касается режима работы республиканских отделений ЗАГС. Если ранее разрешалось проводить свадьбы с общим числом присутствующих не более 10 человек, то теперь в помещениях площадью 40 квадратных метров и менее допускается присутствие не более 10 человек, если же площадь помещения свыше 40 метров, на каждого присутствующего должно приходиться не менее 4 квадратных метров.

По-прежнему под запретом проведение любых массовых мероприятий, работа кинотеатров, ночных клубов, дискотек, детских игровых комнат, предоставление курения кальяна, перевозка в такси более двух взрослых пассажиров. Обязательными для жителей Татарстана остаются ношение масок и перчаток в магазинах и транспорте, соблюдение социальной дистанции. Также рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, не покидая места проживания без необходимости, и максимально ограничить контакты с другими людьми.