https://ria.ru/20200715/1574390851.html
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в центре разговора было урегулирование конфликта на Украине, также... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:30
2020-07-15T15:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156350/46/1563504670_0:85:2906:1720_1400x0_80_0_0_02f889d42bc7f8bb5d978fdf2ea45c41.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штеффен зайберт, россия, ангела меркель, владимир путин, германия, ливия, иран, украина, в мире