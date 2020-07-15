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Путин провел телефонный разговор с Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в центре разговора было урегулирование конфликта на Украине, также... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:42
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353
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штеффен зайберт, россия, ангела меркель, владимир путин, германия, ливия, иран, украина, в мире

Путин провел телефонный разговор с Меркель

15:30 15.07.2020 (обновлено: 15:42 15.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным, в центре разговора было урегулирование конфликта на Украине, также затронуты вопросы оружейного эмбарго в отношении Ирана и ситуация в Ливии, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы был вопрос реализации минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Также собеседники обменялись мнениями по реализации оружейного эмбарго против Ирана и текущей ситуации в Ливии", - заявил он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:47
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
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Штеффен ЗайбертРоссияАнгела МеркельВладимир ПутинГерманияЛивияИранУкраинаВ мире
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