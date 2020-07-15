Путин провел телефонный разговор с Меркель

"Федеральный канцлер Ангела Меркель сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В центре беседы был вопрос реализации минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Также собеседники обменялись мнениями по реализации оружейного эмбарго против Ирана и текущей ситуации в Ливии", - заявил он журналистам.