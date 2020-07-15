МЧС предупредило о дожде с грозой и ветром в Москве и Подмосковье

"С 16.00 до конца суток по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, при грозе порывы ветра 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют гражданам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, при дожде и грозе стоит укрыться в капитальных строениях и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться под деревьями.