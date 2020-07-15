Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который позволит частным и ведомственным клиникам проводить вакцинацию в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Андрей Исаев, Дмитрий Морозов и Борис Менделевич. Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
По действующему законодательству проводить вакцинацию могут исключительно организации государственной и муниципальной систем здравоохранения. Законопроектом вносятся изменения в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" в части расширения сферы действия закона на все медицинские организации, участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья.
Как ранее пояснял Менделевич, реализация предложения, вне зависимости от отношения граждан к вакцинации, повысит ее доступность и, соответственно, сможет увеличить охват населения, которому будут сделаны необходимые прививки.
"Принятие данного закона позволит гражданам сделать прививку в привычном и удобном для них медицинском учреждении, у специалиста, которому они доверяют. А от доступности медицинских услуг зависит качество здравоохранения в целом", - отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль в свою очередь подчеркнул, что задача парламентариев заключается также в том, чтобы сформировать в обществе культуру вакцинопрофилактики.
"И новые поправки в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" приблизят нас к этой цели. Сегодня в России работает 69 тысяч частных медучреждений, они обслуживают сотни тысяч пациентов, но при этом не имеют возможности предлагать им бесплатную вакцинацию в рамках национального календаря прививок, поскольку по закону государство сейчас может обеспечивать бесплатными вакцинами только государственные и муниципальные медучреждения. Если мы снимем этот барьер, то сумеем существенно расширить возможности граждан по вакцинированию, а также повысим информированность населения о вакцинопрофилактике", - сказал Огуль журналистам.