Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках

"И новые поправки в закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" приблизят нас к этой цели. Сегодня в России работает 69 тысяч частных медучреждений, они обслуживают сотни тысяч пациентов, но при этом не имеют возможности предлагать им бесплатную вакцинацию в рамках национального календаря прививок, поскольку по закону государство сейчас может обеспечивать бесплатными вакцинами только государственные и муниципальные медучреждения. Если мы снимем этот барьер, то сумеем существенно расширить возможности граждан по вакцинированию, а также повысим информированность населения о вакцинопрофилактике", - сказал Огуль журналистам.