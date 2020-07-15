Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в начале года Россия находилась между тремя очагами распространения коронавирусной инфекции, но смогла учесть опыт других стран и своевременно ввела ограничительные меры, которые позволили не допустить роста заболеваемости по экспоненте.
"В начале года РФ оказалась между тремя очагами - это Китай, Иран и Европа. И сегодняшний этап - по прошествии шести месяцев полной работы с небольшим я бы хотела сказать, что наши сегодняшние результаты позволяют и позволили использовать и учесть опыт других стран. Мы впервые ввели ограничительные мероприятия на этапе подъема, а не пика заболеваемости, не дожидаясь активного роста, и в результате не допустили экспоненциальный рост", - сказала Попова в среду на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
По ее словам, таким образом в России был "срезан пик эпидемии", и показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на пике был практически одним из самых низких в мире и в тех странах, которые были и остаются поражены новым коронавирусным заболеванием.
Попова добавила, что благодаря соблюдению введенного режима, удалось, в частности, не допустить высокой заболеваемости и смертности среди групп риска - лиц старше 65 лет - в этой категории показатели также были "одни из самых низких".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.