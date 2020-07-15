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Распространение нового коронавируса
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Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в начале года Россия находилась между тремя очагами распространения коронавирусной инфекции, но смогла учесть... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, европа, иран, общество

Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова

15:22 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Главв Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в начале года Россия находилась между тремя очагами распространения коронавирусной инфекции, но смогла учесть опыт других стран и своевременно ввела ограничительные меры, которые позволили не допустить роста заболеваемости по экспоненте.
"В начале года РФ оказалась между тремя очагами - это Китай, Иран и Европа. И сегодняшний этап - по прошествии шести месяцев полной работы с небольшим я бы хотела сказать, что наши сегодняшние результаты позволяют и позволили использовать и учесть опыт других стран. Мы впервые ввели ограничительные мероприятия на этапе подъема, а не пика заболеваемости, не дожидаясь активного роста, и в результате не допустили экспоненциальный рост", - сказала Попова в среду на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
По ее словам, таким образом в России был "срезан пик эпидемии", и показатель заболеваемости на 100 тысяч населения на пике был практически одним из самых низких в мире и в тех странах, которые были и остаются поражены новым коронавирусным заболеванием.
Попова добавила, что благодаря соблюдению введенного режима, удалось, в частности, не допустить высокой заболеваемости и смертности среди групп риска - лиц старше 65 лет - в этой категории показатели также были "одни из самых низких".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайЕвропаИранОбщество
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