https://ria.ru/20200715/1574390414.html
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:36
2020-07-15T16:07
маричка падалко
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маричка падалко, украина, в мире