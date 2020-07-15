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У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T16:07
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маричка падалко, украина, в мире

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

15:36 15.07.2020 (обновлено: 16:07 15.07.2020)
54002
© Скриншот записи прямого эфираВедущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1" Маричка Падалко
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
© Скриншот записи прямого эфира
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как ведущая не растерялась и продолжила вести выпуск. Автор публикации отметила, что на месте Падалко она бы "разревелась".
Пользователи Сети предположили, что у ведущей установлен либо временный зуб, либо винир. В комментариях под видео телеведущую поддержали, отметив ее стрессоустойчивость.
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1694103440624
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