В Подмосковье устранили 221 нарушение в содержании наружного освещения

"С начала 2020 года в результате спецоперации "Свет" в Подмосковье по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора было устранено 221 нарушение в содержании средств наружного освещения в различных муниципальных образованиях Московской области", - говорится в сообщении.