https://ria.ru/20200715/1574390311.html
В Подмосковье устранили 221 нарушение в содержании наружного освещения
Свыше 220 нарушений в содержании средств наружного освещения устранено с начала года в Московской области в рамках спецоперации "Свет", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:19
2020-07-15T15:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155345/89/1553458924_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_db8920ab4dfb0d0d8a40a92ddef88db4.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574386836.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155345/89/1553458924_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_db8920ab4dfb0d0d8a40a92ddef88db4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155345/89/1553458924_58:0:1385:995_1400x0_80_0_0_69038108d4a20665e27ee08a168632f7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155345/89/1553458924_224:0:1219:995_1400x0_80_0_0_facc267db312449f34fcabf7a5873adb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)