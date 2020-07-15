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Рогозин высказался против оружия в космосе
Россия считает, что космос должен быть свободен от оружия в любом виде, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:17
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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брикс, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, в мире

Рогозин высказался против оружия в космосе

15:17 15.07.2020
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН "Союз-2" на космодроме Восточный
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Россия считает, что космос должен быть свободен от оружия в любом виде, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Необходимо сохранить космос свободным от оружия любого типа, сохранить его природным для долгосрочного и устойчивого использования как нашим, так и будущими поколениями", - сказал Рогозин на видеоконференции руководителей космических ведомств стран БРИКС.
Он отметил, что за последние несколько лет увеличилось число участников космической деятельности, и на этом фоне призвал коллег из БРИКС сотрудничать не только на научно-техническом уровне, но и в "вопросах совершенствования правового регулирования космической деятельности".
"Роскосмос" придерживается точки зрения, что космос является достоянием всего человечества, а подходы к изучению и освоению должны опираться на "принципы равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды", подчеркнул Рогозин.
Такой подход вместе с выполнением международного космического права, по его словам, позволит избежать напряженности между странами.
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