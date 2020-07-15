Рогозин высказался против оружия в космосе

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Россия считает, что космос должен быть свободен от оружия в любом виде, заявил в среду гендиректор "Дмитрий Рогозин. Россия считает, что космос должен быть свободен от оружия в любом виде, заявил в среду гендиректор " Роскосмоса

"Необходимо сохранить космос свободным от оружия любого типа, сохранить его природным для долгосрочного и устойчивого использования как нашим, так и будущими поколениями", - сказал Рогозин на видеоконференции руководителей космических ведомств стран БРИКС.

Он отметил, что за последние несколько лет увеличилось число участников космической деятельности, и на этом фоне призвал коллег из БРИКС сотрудничать не только на научно-техническом уровне, но и в "вопросах совершенствования правового регулирования космической деятельности".

"Роскосмос" придерживается точки зрения, что космос является достоянием всего человечества, а подходы к изучению и освоению должны опираться на "принципы равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды", подчеркнул Рогозин.