https://ria.ru/20200715/1574390251.html
Рогозин высказался против оружия в космосе
Россия считает, что космос должен быть свободен от оружия в любом виде, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:17
2020-07-15T15:17
брикс
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, в мире
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости.
Россия считает, что космос должен быть свободен от оружия в любом виде, заявил в среду гендиректор "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
.
"Необходимо сохранить космос свободным от оружия любого типа, сохранить его природным для долгосрочного и устойчивого использования как нашим, так и будущими поколениями", - сказал Рогозин на видеоконференции руководителей космических ведомств стран БРИКС.
Он отметил, что за последние несколько лет увеличилось число участников космической деятельности, и на этом фоне призвал коллег из БРИКС сотрудничать не только на научно-техническом уровне, но и в "вопросах совершенствования правового регулирования космической деятельности".
"Роскосмос" придерживается точки зрения, что космос является достоянием всего человечества, а подходы к изучению и освоению должны опираться на "принципы равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды", подчеркнул Рогозин.
Такой подход вместе с выполнением международного космического права, по его словам, позволит избежать напряженности между странами.