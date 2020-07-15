https://ria.ru/20200715/1574390180.html
В Югре запустили очистную станцию, использующую технологии "Сколково"
Канализационная очистная станция, где используются технологии, разработанные резидентами инновационного центра "Сколково", запущена в деревне Сайгатина (ХМАО),... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:16
2020-07-15T15:16
ханты-мансийский автономный округ
сколково
ханты-мансийский ао
сургутский район
общество
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ханты-мансийский ао
сургутский район
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сколково, ханты-мансийский ао, сургутский район, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июл - РИА Новости.
Канализационная очистная станция, где используются технологии, разработанные резидентами инновационного центра "Сколково
", запущена в деревне Сайгатина (ХМАО
), сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Руководитель муниципалитета в начале июня заявил журналистам, что строительство КОС в деревне, где проживает менее тысячи человек, планируют завершить к июлю. Он отмечал, что раньше подобных объектов здесь не было, а стоки приходилось вывозить транспортом, на это направлялись "серьезные деньги". Вложения в проект помогут властям снизить эти затраты, и предполагается, что за два года КОСы окупятся, подчеркивал Трубецкой.
"Строительство объекта полностью завершено. С 1 июля стоки принимаются. Прекратили их вывоз автомобильным транспортном. Собственно, для того и строили этот объект, чтобы сэкономить бюджетные средства на вывоз стоков автомобилями, что обходилось нам в 30 миллионов рублей", - сказал Трубецкой журналистам.
Теперь, по его словам, в деревне Сайгатина - самая качественная очистка сточных вод во всем Сургутском районе
.
Ранее сообщалось, что на объекте используется биологически активный ил - наращиваемая живая среда, которая очищает стоки до нормативов. Участие в подготовке проекта к запуске принимали резиденты инновационного центра "Сколково", компания "Хеликс Технолоджис". Ее специалисты "настраивали" очистные сооружения, адаптируя и наращивая биологически активный ил. У компании данный проект в автономном округе является первым.