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Ханты-Мансийский Автономный Округ
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В Югре запустили очистную станцию, использующую технологии "Сколково"
Канализационная очистная станция, где используются технологии, разработанные резидентами инновационного центра "Сколково", запущена в деревне Сайгатина (ХМАО),... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:16
ханты-мансийский автономный округ
сколково
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общество
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353
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сколково, ханты-мансийский ао, сургутский район, общество

В Югре запустили очистную станцию, использующую технологии "Сколково"

15:16 15.07.2020
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© Фото : Администрация Сургутского районаКанализационные очистные сооружения в Сургутском районе
Канализационные очистные сооружения в Сургутском районе
© Фото : Администрация Сургутского района
Канализационные очистные сооружения в Сургутском районе
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июл - РИА Новости. Канализационная очистная станция, где используются технологии, разработанные резидентами инновационного центра "Сколково", запущена в деревне Сайгатина (ХМАО), сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Руководитель муниципалитета в начале июня заявил журналистам, что строительство КОС в деревне, где проживает менее тысячи человек, планируют завершить к июлю. Он отмечал, что раньше подобных объектов здесь не было, а стоки приходилось вывозить транспортом, на это направлялись "серьезные деньги". Вложения в проект помогут властям снизить эти затраты, и предполагается, что за два года КОСы окупятся, подчеркивал Трубецкой.
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"Строительство объекта полностью завершено. С 1 июля стоки принимаются. Прекратили их вывоз автомобильным транспортном. Собственно, для того и строили этот объект, чтобы сэкономить бюджетные средства на вывоз стоков автомобилями, что обходилось нам в 30 миллионов рублей", - сказал Трубецкой журналистам.
Теперь, по его словам, в деревне Сайгатина - самая качественная очистка сточных вод во всем Сургутском районе.
Ранее сообщалось, что на объекте используется биологически активный ил - наращиваемая живая среда, которая очищает стоки до нормативов. Участие в подготовке проекта к запуске принимали резиденты инновационного центра "Сколково", компания "Хеликс Технолоджис". Ее специалисты "настраивали" очистные сооружения, адаптируя и наращивая биологически активный ил. У компании данный проект в автономном округе является первым.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСколковоХанты-Мансийский АОСургутский районОбщество
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