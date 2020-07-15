В Югре запустили очистную станцию, использующую технологии "Сколково"

Руководитель муниципалитета в начале июня заявил журналистам, что строительство КОС в деревне, где проживает менее тысячи человек, планируют завершить к июлю. Он отмечал, что раньше подобных объектов здесь не было, а стоки приходилось вывозить транспортом, на это направлялись "серьезные деньги". Вложения в проект помогут властям снизить эти затраты, и предполагается, что за два года КОСы окупятся, подчеркивал Трубецкой.