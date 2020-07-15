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Распространение нового коронавируса
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Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
Ситуация с коронавирусом становится менее острой, но ее надо по-прежнему держать под контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:14
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михаил мишустин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574329848_0:0:3020:1699_1400x0_80_0_0_2c4988a62b2a94b6380862d45ea6f108.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем

15:14 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит переговоры с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом становится менее острой, но ее надо по-прежнему держать под контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы видим, что ситуация с коронавирусом становится менее острой. Но мы должны по-прежнему держать ситуацию под контролем. И еще раз прошу приложить к этому все усилия", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинВ мире
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