https://ria.ru/20200715/1574390058.html
Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
Ситуация с коронавирусом становится менее острой, но ее надо по-прежнему держать под контролем, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:14
2020-07-15T15:14
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
михаил мишустин
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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