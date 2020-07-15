Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем

"Мы видим, что ситуация с коронавирусом становится менее острой. Но мы должны по-прежнему держать ситуацию под контролем. И еще раз прошу приложить к этому все усилия", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.