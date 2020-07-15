Популяционный иммунитет к коронавирусу у россиян составляет 26 процентов

"На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%. Очевидно, что максимальные цифры у нас по крупным городам. Ниже цифры по сельской местности, это обусловлено особенностью эпидпроцесса", - сказал Попова.

По ее словам, максимальные показатели коллективного иммунитета у детей до 6 лет - до 42% из числа обследованных, а также детей от 7 до 13 лет - до 38%. "При том, что количество заболевших и относительные показатели по заболеваемости в этой возрастной группе населения - самые низкие", - добавила глава Роспотребнадзора.