Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Марату Кадырову, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 октября", - сказала пресс-секретарь.
Ранее суд продлил сроки ареста двум другим предполагаемым соучастникам - Андрею Карепову и Андрею Палею. Все заседания прошли в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
Кадыров, Карепов, Палей и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Николай Мистрюков были арестованы в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Все четверо сейчас проходят по делу Фургала.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.