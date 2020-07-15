Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала

"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 октября", - сказала пресс-секретарь.

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Ранее суд продлил сроки ареста двум другим предполагаемым соучастникам - Андрею Карепову и Андрею Палею. Все заседания прошли в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.

Кадыров, Карепов, Палей и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Николай Мистрюков были арестованы в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Все четверо сейчас проходят по делу Фургала.