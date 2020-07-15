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Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
Басманный суд Москвы продлил срок ареста Марату Кадырову, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:11
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала

15:11 15.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИнспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров в Басманном суде Москвы
Инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста Марату Кадырову, которого следствие считает соучастником хабаровского губернатора Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов в 2000-х годах, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 октября", - сказала пресс-секретарь.
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Ранее суд продлил сроки ареста двум другим предполагаемым соучастникам - Андрею Карепову и Андрею Палею. Все заседания прошли в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
Кадыров, Карепов, Палей и бизнес-партнер супруги хабаровского губернатора Николай Мистрюков были арестованы в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Все четверо сейчас проходят по делу Фургала.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы 10 июля арестовал его на два месяца. Фургал содержится в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
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