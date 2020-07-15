Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа

"Идет подготовка к осенне-зимнему сезону. По мнению специалистов, необходимо расширить охват населения вакцинацией против гриппа. Сегодня государственный заказ размещен, и все идет в плановом режиме, но мы видим, что именно профилактике гриппа нужно уделить особое внимание", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.