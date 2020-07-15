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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574389793.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 174, до 65 443, умерли еще шесть человек, всего скончались 480 пациентов,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
воз
белоруссия
в мире
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи

15:08 15.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 174, до 65 443, умерли еще шесть человек, всего скончались 480 пациентов, сообщила в среду пресс-служба Минздрава страны.
В Белоруссии на вторник число выявленных случаев COVID-19 составило 65 269, сообщалось о 474 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
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"Зарегистрированы 65 443 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 151 734 теста", - отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 480 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
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"В Беларуси на 15 июля выздоровели и выписаны 56 379 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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