В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 15 июл – РИА Новости. Число случаев инфицирования новым Число случаев инфицирования новым коронавирусом Белоруссии выросло за сутки на 174, до 65 443, умерли еще шесть человек, всего скончались 480 пациентов, сообщила в среду пресс-служба Минздрава страны.

В Белоруссии на вторник число выявленных случаев COVID-19 составило 65 269, сообщалось о 474 умерших. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 июля заявил, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

"Зарегистрированы 65 443 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 151 734 теста", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 480 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 15 июля выздоровели и выписаны 56 379 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 12,9 миллиона случаев заражения, свыше 570 тысяч человек скончались.