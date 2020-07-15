Первое построенное в России краболовное судно доставило груз в Мурманск

МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Первое в России судно, построенное для промышленной добычи краба, доставило 11 тонн краба-стригуна опилио на мурманский берег, сообщило министерство по информационной политике правительства региона.
"Судно "Русь", первое построенное в России для промышленного лова краба, успешно прошло ходовые испытания. Сегодня (в среду) краболов доставил живой груз на мурманский берег. Краб-стригун опилио, выловленный по инвестиционной квоте, – первый улов экипажа", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Андрея Чибиса, посетившего мурманский морской рыбный порт, в регионе начинает работать крупная компания, которая планирует развивать отрасль в области, будет поставлять продукцию на российский рынок, в том числе для северян.
"Планы компании (ООО "Антей") – развивать здесь добычу краба, его переработку на берегу, увеличить количество судов. Продукция пойдет не только на экспорт, часть – в том числе в Мурманск и проект "Наша рыба". Мы, безусловно, весь набор преференций для новых участников любого рынка будем предоставлять", - отметил Чибис.
Он добавил, что сейчас, с учетом подписанного президентом арктического пакета законов, территория Мурманской области становится одной из самых благоприятных для инвестиций.
Как рассказал генеральный директор компании "Антей Север" Юрий Бакаляр, в Мурманской области начинается строительство так называемой передержки, которая обеспечит сохранность живого краба в течение определенного времени. Кроме того, в течение 5 лет будут построены еще шесть аналогичных краболовных судов, которые также будут работать и в Баренцевом море.
ООО "Антей" – старейшая компания рыбной отрасли Дальнего Востока России, является крупным держателем крабовых квот, занимается добычей и переработкой рыбы, разведением марикультуры.
Торжественная закладка краболова "Русь" была проведена 2 марта 2018 года. Ходовые испытания завершены в мае 2020 года. Дальность плавания составляет не менее 5 тысяч миль. Судно предназначено для донного лова краба различных видов, в том числе камчатского, опилио, синего. После вылова краб проходит сортировку и размещается в корзинах, в емкостях с охлажденной морской водой. Краболов может перевозить до 100 тонн живой продукции.