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В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
Число пожаров в Москве с 2015 по 2019 годы сократилось на 33,7%, при этом с начала 2020 года произошло 4 тысячи пожаров, сообщил начальник управления надзорной... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь комаров
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь комаров, москва

В Москве число пожаров сократилось более чем на треть

15:08 15.07.2020
62
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожарные машины в центре Москвы
Пожарные машины в центре Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарные машины в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Число пожаров в Москве с 2015 по 2019 годы сократилось на 33,7%, при этом с начала 2020 года произошло 4 тысячи пожаров, сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Москве Максим Комаров.
"Результатом проводимой работы в Москве отмечается устойчивая тенденция к снижению основных показателей обстановки с пожарами. Число пожаров с 2015 по 2019 годы сократилось на 33,7%. С начала текущего года в Москве произошло 4 тысячи пожаров, на которых спасено 535 человек и эвакуировано более 8 тысяч человек", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной созданию государственного пожарного надзора МЧС России.
Комаров добавил, что тенденция гибели людей в Москве также имеет динамику снижения.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Игорь КомаровМосква
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