https://ria.ru/20200715/1574389739.html
В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
Число пожаров в Москве с 2015 по 2019 годы сократилось на 33,7%, при этом с начала 2020 года произошло 4 тысячи пожаров, сообщил начальник управления надзорной... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:08
2020-07-15T15:08
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
игорь комаров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573809908_0:0:3081:1734_1400x0_80_0_0_6fdb4cbc5ace55a65d8772e3cc1c6076.jpg
https://ria.ru/20200715/1574386418.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573809908_0:0:3081:1734_1400x0_80_0_0_6fdb4cbc5ace55a65d8772e3cc1c6076.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573809908_178:0:2909:2048_1400x0_80_0_0_bf76ac3194ae623b65252d7abe853ed6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573809908_519:0:2567:2048_1400x0_80_0_0_b33f1e09c7a75e6bba3f55af99b45261.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), игорь комаров, москва