В Москве число пожаров сократилось более чем на треть

"Результатом проводимой работы в Москве отмечается устойчивая тенденция к снижению основных показателей обстановки с пожарами. Число пожаров с 2015 по 2019 годы сократилось на 33,7%. С начала текущего года в Москве произошло 4 тысячи пожаров, на которых спасено 535 человек и эвакуировано более 8 тысяч человек", - сказал он в ходе онлайн-конференции, посвященной созданию государственного пожарного надзора МЧС России.