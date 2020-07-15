Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия об аресте четырех врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В конце июня в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Как сообщали очевидцы, квартиру снимала пара из Китая. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе женщины - гражданки КНР.
"Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении Чернышовой, Ашиткова, Ивановой, Панаиоти поступили в суд", - рассказал собеседник агентства.
Все они обвиняются в торговле детьми, совершенной организованной группой и повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.