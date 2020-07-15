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Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия об аресте четырех врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T20:30
обнаружение детей в московской квартире
басманный суд г. москвы
москва
китай
происшествия
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москва
китай
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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353
60
обнаружение детей в московской квартире, басманный суд г. москвы, москва, китай, происшествия

Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве

15:07 15.07.2020 (обновлено: 20:30 15.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступили ходатайства следствия об аресте четырех врачей по делу о торговле детьми от суррогатных матерей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В конце июня в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы были обнаружены пятеро младенцев, с ними находились две женщины. По данным ГУМВД, дети рождены, предположительно, суррогатными матерями. Как сообщали очевидцы, квартиру снимала пара из Китая. В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что обе женщины - гражданки КНР.
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"Ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении Чернышовой, Ашиткова, Ивановой, Панаиоти поступили в суд", - рассказал собеседник агентства.
Все они обвиняются в торговле детьми, совершенной организованной группой и повлекшей по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия.
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Обнаружение детей в московской квартиреБасманный суд г. МосквыМоскваКитайПроисшествия
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