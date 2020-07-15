На Ставрополье один человек погиб в ДТП

"По предварительным данным, в среду в 11.40 на 2 километре автодороги "Ставрополь – Аэропорт" по неустановленным пока причинам произошло лобовое столкновение двух автомобилей – Mercedes и "ВАЗ-2107". От полученных травм на месте ДТП скончался водитель отечественного авто. Семь человек доставлены в больницу для осмотра на предмет наличия травм", - говорится в сообщении.