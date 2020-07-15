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На Ставрополье один человек погиб в ДТП
Один человек погиб, семь человек доставлены в больницу после столкновения двух легковушек на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:06
ставропольский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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ставропольский край, происшествия

На Ставрополье один человек погиб в ДТП

15:06 15.07.2020
1527
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ПЯТИГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Один человек погиб, семь человек доставлены в больницу после столкновения двух легковушек на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
"По предварительным данным, в среду в 11.40 на 2 километре автодороги "Ставрополь – Аэропорт" по неустановленным пока причинам произошло лобовое столкновение двух автомобилей – Mercedes и "ВАЗ-2107". От полученных травм на месте ДТП скончался водитель отечественного авто. Семь человек доставлены в больницу для осмотра на предмет наличия травм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших четверо детей, которые находились на заднем пассажирском сидении иномарки, не пристегнутые ремнями безопасности.
Машина скорой помощи
14 июля, 11:09
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с машиной скорой помощи
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