Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574389579.html
Иран продолжит сотрудничать с Россией
Тегеран продолжит сотрудничество с Москвой вне зависимости от того, примут или нет предложенную США резолюцию СБ ООН по продлению оружейного эмбарго против... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:05
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
евросоюз
москва
тегеран (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1400x0_80_0_0_4bf74cfcbe6c5ae8796bc63489e9c621.jpg
https://ria.ru/20200708/1574085700.html
https://ria.ru/20200706/1573959507.html
1
москва
тегеран (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1400x0_80_0_0_4bf74cfcbe6c5ae8796bc63489e9c621.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_265:0:2140:1406_1400x0_80_0_0_4fec394e8fefde29d466d06a0064b587.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_500:0:1906:1406_1400x0_80_0_0_07bb23ca10e5ba7e9310f65e02786f94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, москва, тегеран (город), сша, в мире

Иран продолжит сотрудничать с Россией

15:05 15.07.2020
405
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Тегеран. Архивное фото
МОСКВА, 15 июля - РИА Новости. Тегеран продолжит сотрудничество с Москвой вне зависимости от того, примут или нет предложенную США резолюцию СБ ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана, заявил в среду заместитель министра иностранных дел Ирана, президент Института политических и международных исследований (IPIS) Сайед Казем Саджадпур.
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении особого режима поставок оружия (оружейного эмбарго) в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью. Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов".
Анатолий Антонов
8 июля, 23:59
Россия осудила попытки США вернуть международные санкции против Ирана
"Наши отношения с Россией на правильном пути. Мы продолжим работу с Россией независимо от того, будет или не будет принята эта резолюция", - сказал Саджадпур по итогам IV Российско-иранского диалога, организованного при участии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Саджадпур отметил, что действия США в отношении Ирана в связи с ситуацией вокруг СВПД "незаконны, неэтичны и нерациональны и идут вразрез со всеми международными нормами"
"Мы ожидаем, что Россия и Китай отвергнут эти незаконные действия США, и мы ожидаем поддержку в этой связи не только от России и Китая, но и от любого разумного члена международного сообщества", - сказал представитель МИД.
Полицейский автомобиль распыляет дезинфицирующее средство в Тегеране
6 июля, 15:14Распространение нового коронавируса
Иран поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
1151000
Обсудить 1
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНЕвросоюзМоскваТегеран (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 16 июля
Врачи городской клинической больницы переодеваются в защитные костюмы перед сменой
В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Член партии Справедливая Россия
СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума
Казань
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Останкинская телебашня в Москве
В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу
Преподаватель в школьном кабинете
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики выпустили 18 мин по территории республики
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала Украину выполнять Минские соглашения
Фестиваль Сапасская башня
"Спасская башня" выбрала тему фестиваля в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
04:22В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
04:08Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений
04:07Более 420 тысяч участников сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля
Лента новостейМолния