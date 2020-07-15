Иран продолжит сотрудничать с Россией

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении особого режима поставок оружия (оружейного эмбарго) в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью. Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов… оружия и связанных с ним материалов".