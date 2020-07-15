В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 10 молний попало в Останкинскую башню вечером 14 июля, трансляции не прерывались, сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
"Вечером 14 июля Останкинская телебашня принимала серии молний. По словам наблюдателей, их было более десяти. Молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу с 19:20 до 21:00. Трансляция телевидения и радио не прерывалась", - говорится в сообщении.
Система грозового предупреждения телебашни, по данным РТРС, сработала в 19:04.
"И уже через 16 минут в шпиль устремилась первая молния. В этот период Останкинская башня работала как самый высокий молниеотвод столицы и в то же время сама стала источником исходящих молний. Весь период грозовых явлений башня функционировала в штатном режиме, никаких последствий от ударов молний нет", - отмечается в пресс-релизе.
В Москве, как добавили в пресс-службе, бывает в среднем 20-25 гроз в год, в районе башни – до 32. Ежегодно наблюдается в среднем 60-65 разрядов в башню и из нее.
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