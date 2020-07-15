В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день

"Вечером 14 июля Останкинская телебашня принимала серии молний. По словам наблюдателей, их было более десяти. Молнии ударяли в башню и исходили из ее антенной части в атмосферу с 19:20 до 21:00. Трансляция телевидения и радио не прерывалась", - говорится в сообщении.

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"И уже через 16 минут в шпиль устремилась первая молния. В этот период Останкинская башня работала как самый высокий молниеотвод столицы и в то же время сама стала источником исходящих молний. Весь период грозовых явлений башня функционировала в штатном режиме, никаких последствий от ударов молний нет", - отмечается в пресс-релизе.