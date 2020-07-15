В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19

В регионе за последние сутки выявили 32 новых случая инфицирования COVID-19.

"Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 4287 случаев новой коронавирусной инфекции, 3056 человек выздоровели, 19 человек умерли", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14.00 мск среды в больницах находятся 229 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 303 человека с подозрением на выделение вируса.