https://ria.ru/20200715/1574389516.html
В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
Свыше 3 тысяч пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции в Липецкой области, сообщила администрация региона. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:05
2020-07-15T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
липецкая область
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https://ria.ru/20200715/1574387218.html
липецкая область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, липецкая область