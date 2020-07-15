https://ria.ru/20200715/1574389350.html
Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
Остров Тенерифе (Испания, Канарские острова) полностью остался без света, сообщила экстренная служба 112 Канарских островов. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:01
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