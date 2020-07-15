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Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
Остров Тенерифе (Испания, Канарские острова) полностью остался без света, сообщила экстренная служба 112 Канарских островов. РИА Новости, 15.07.2020
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Испанский остров Тенерифе полностью остался без света

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© РИА Новости / Артур АлександровВид острова Тенерифе
Вид острова Тенерифе
© РИА Новости / Артур Александров
Вид острова Тенерифе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Остров Тенерифе (Испания, Канарские острова) полностью остался без света, сообщила экстренная служба 112 Канарских островов.
"(Компании - ред.) Red Eléctrica и Endesa сообщают об отключении электричества на острове Тенерифе. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения", - сообщается в Twitter службы.
По данным компании Red Eléctrica, отключение электроэнергии произошло в 9.43 по местному времени (11.43 мск). На данный момент, восстановлено 20% энергоснабжения на острове.
В сентябре 2019 года остров Тенерифе также остался без света. Тогда сообщалось, что причиной отключения электричества на острове мог стать взрыв на подстанции.
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