https://ria.ru/20200715/1574389317.html
Нижегородские аграрии получили более 1,8 миллиарда рублей субсидий
Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области получили 1,8 миллиарда рублей субсидий на проведение полевых работ, поддержку скотоводства,... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:00
2020-07-15T15:00
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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глеб никитин, нижегородская область, экономика
КАЗАНЬ, 15 июл - РИА Новости.
Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области
получили 1,8 миллиарда рублей субсидий на проведение полевых работ, поддержку скотоводства, развитие сельских территорий, заявил губернатор Глеб Никитин
.
"Какой бы ни была ситуация в экономике, поставлена задача не снижать объемов поддержки аграрного комплекса. Всего на развитие региональных предприятий АПК в 2020 году будет направлено более 4 миллиардов рублей средств господдержки. В настоящее время до сельхозпроизводителей уже доведены субсидии в размере 1,8 миллиарда рублей", - цитирует слова Никитина его пресс-служба.
По словам губернатора, субсидии направлены на проведение полевых работ, развитие молочного и мясного скотоводства, строительство и реконструкцию животноводческих объектов, приобретение сельхозтехники, уплату процентов по кредитам, реализацию проектов комплексного развития сельских территорий, поддержку кадров и другие цели.
Ранее сообщалось, что в 2020 году предприятиям АПК Нижегородской области по областным и федеральным программам выделено 8,7 миллиарда рублей льготных кредитов, что на 20% больше, чем в прошлом году. Кроме того, аграрии области получили более 300 миллионов рублей льготных займов из регионального фонда поддержки АПК.
"В совокупности это достаточно серьезные средства, которые позволят не только обеспечить текущую деятельность, но и вкладываться в развитие. В текущих условиях как никогда важно сохранить социально-экономическую стабильность на предприятиях агропрома", - подчеркнул Никитин.