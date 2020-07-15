Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем

"С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мухаммед Аль Нахайян поблагодарил президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - говорится в сообщении.