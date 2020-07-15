Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мухаммед Аль Нахайян поблагодарил президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также в ходе разговора были рассмотрены актуальные аспекты развития двустороннего стратегического партнерства, включая реализацию договоренностей по итогам госвизита Владимира Путина в ОАЭ в октябре 2019 года.
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