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Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем
Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за поставку в ОАЭ крупной партии... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, мухаммед бен заид аль нахайян, владимир путин, оаэ, в мире

Наследный принц Абу-Даби поблагодарил Россию за поставку тест-систем

15:00 15.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил РФ за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон дана высокая оценка сотрудничеству России и ОАЭ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Мухаммед Аль Нахайян поблагодарил президента России за поставку в ОАЭ крупной партии российских тест-систем. Выражен обоюдный настрой на продолжение взаимодействия, в том числе в вопросах разработки и производства вакцины", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также в ходе разговора были рассмотрены актуальные аспекты развития двустороннего стратегического партнерства, включая реализацию договоренностей по итогам госвизита Владимира Путина в ОАЭ в октябре 2019 года.
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Распространение нового коронавирусаРоссияМухаммед бен Заид Аль НахайянВладимир ПутинОАЭВ мире
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