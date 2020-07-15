Звезде "Великолепного века" Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы, пишут СМИ

По информации издания, подруга артиста Дениз Булусуз пожаловалась в прокуратуру на насильственные действия со стороны Гювена, в том числе на "ограничение личной свободы" и "умышленное нанесение телесных повреждений".

Главный прокурор Стамбула передал ее обращение в уголовный суд первой инстанции. Обвинительный акт приняли к рассмотрению, первое слушание по делу назначили на 21 января.

Ранее в интернете появились фотографии Булусуз с ушибленным глазом и синяками якобы после нападения Гювена, многие пользователи Сети осудили поведение артиста. При этом позже в ответ он разместил снимки с ссадинами на лице, которые, по его словам, нанесла ему девушка.