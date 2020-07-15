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https://ria.ru/20200715/1574389271.html
Звезде "Великолепного века" Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы, пишут СМИ
Турецкому актеру Озану Гювену, получившему известность после съемок в историческом сериале "Великолепный век", грозит от трех лет до 13,5 года тюрьмы, сообщает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T17:24
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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озан гювен, новости культуры, шоу-бизнес, стамбул, в мире

Звезде "Великолепного века" Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы, пишут СМИ

16:24 15.07.2020 (обновлено: 17:24 15.07.2020)
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© Фото : Tims Productions 2011-2014Актер Озан Гювен в роли Рустам-паши в сериале "Великолепный век"
Актер Озан Гювен в роли Рустам-паши в сериале Великолепный век
© Фото : Tims Productions 2011-2014
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Турецкому актеру Озану Гювену, получившему известность после съемок в историческом сериале "Великолепный век", грозит от трех лет до 13,5 года тюрьмы, сообщает Sabah.
По информации издания, подруга артиста Дениз Булусуз пожаловалась в прокуратуру на насильственные действия со стороны Гювена, в том числе на "ограничение личной свободы" и "умышленное нанесение телесных повреждений".
Главный прокурор Стамбула передал ее обращение в уголовный суд первой инстанции. Обвинительный акт приняли к рассмотрению, первое слушание по делу назначили на 21 января.
Ранее в интернете появились фотографии Булусуз с ушибленным глазом и синяками якобы после нападения Гювена, многие пользователи Сети осудили поведение артиста. При этом позже в ответ он разместил снимки с ссадинами на лице, которые, по его словам, нанесла ему девушка.
Несколько дней назад потерпевшая рассказала, что драка между ними произошла 13 июня в доме актера. Булусуз заявила, что намерена "защищаться и отстаивать свои законные права".
Гювен, в свою очередь, написал, что "насилие не может быть оправданно ни в какой форме". Однако в данном случае, как утверждает актер, его вины нет.
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КультураОзан ГювенНовости культурыШоу-бизнесСтамбулВ мире
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