Звезде "Великолепного века" Озану Гювену грозит 13 лет тюрьмы, пишут СМИ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Турецкому актеру Озану Гювену, получившему известность после съемок в историческом сериале "Великолепный век", грозит от трех лет до 13,5 года тюрьмы, сообщает Sabah.
По информации издания, подруга артиста Дениз Булусуз пожаловалась в прокуратуру на насильственные действия со стороны Гювена, в том числе на "ограничение личной свободы" и "умышленное нанесение телесных повреждений".
Главный прокурор Стамбула передал ее обращение в уголовный суд первой инстанции. Обвинительный акт приняли к рассмотрению, первое слушание по делу назначили на 21 января.
Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz’un Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı: Bulutsuz'daki bulgular basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kadar hafif değilhttps://t.co/MPn6HyI7Mz pic.twitter.com/tHHEdKVGW6— T24 (@t24comtr) July 10, 2020
Ранее в интернете появились фотографии Булусуз с ушибленным глазом и синяками якобы после нападения Гювена, многие пользователи Сети осудили поведение артиста. При этом позже в ответ он разместил снимки с ссадинами на лице, которые, по его словам, нанесла ему девушка.
Несколько дней назад потерпевшая рассказала, что драка между ними произошла 13 июня в доме актера. Булусуз заявила, что намерена "защищаться и отстаивать свои законные права".
Гювен, в свою очередь, написал, что "насилие не может быть оправданно ни в какой форме". Однако в данном случае, как утверждает актер, его вины нет.