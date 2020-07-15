https://ria.ru/20200715/1574389230.html
В Москве сильный ветер за сутки повалил 116 деревьев
Сильный ветер в Москве за сутки повалил 116 деревьев, повреждены 49 автомобилей, пострадавших и разрушений нет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:58
2020-07-15T14:58
погода
петр бирюков
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_0:254:3069:1980_1400x0_80_0_0_13c9d1d5e438163af1ed42997b94f3bf.jpg
https://realty.ria.ru/20200715/1574374198.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_0:254:3069:1980_1400x0_80_0_0_13c9d1d5e438163af1ed42997b94f3bf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_ec85be60367d73c69eb5f66ca81b2981.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155732/74/1557327463_290:0:2337:2047_1400x0_80_0_0_ec312546df74cc7e30a1df0ed05c621d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, петр бирюков, москва, происшествия