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Распространение нового коронавируса
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Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в российских регионах сегодня развернуто 169 тысяч коек для коронавируса, часть из них надо сохранить в резерве, а... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:57
распространение нового коронавируса
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353
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Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом

14:57 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в российских регионах сегодня развернуто 169 тысяч коек для коронавируса, часть из них надо сохранить в резерве, а часть будет возвращена в обычный режим оказания плановой помощи.
"По состоянию на вчерашний день в субъектах РФ развернуто 169 тысяч коек. Мы понимаем, что часть из них, скорее всего, будет возвращена к плановой помощи, но тем не менее, и мы вчера говорили об этом на рабочей группе Госсовета, соответствущий резерв должен быть сохранен", - сказала Голикова в среду на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
По ее словам, необходимо обеспечить сохранение резерва коечного фонда "в целях подготовки к осенне-зимнему эпидемическому сезону и на случай появления новых угроз в будущем".
"Коечный фонд должен быть оснащен соответствующим медицинским оборудованием", - добавила Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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