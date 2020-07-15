Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом

"По состоянию на вчерашний день в субъектах РФ развернуто 169 тысяч коек. Мы понимаем, что часть из них, скорее всего, будет возвращена к плановой помощи, но тем не менее, и мы вчера говорили об этом на рабочей группе Госсовета, соответствущий резерв должен быть сохранен", - сказала Голикова в среду на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.