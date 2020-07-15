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Голикова оценила ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в российских регионах сегодня развернуто 169 тысяч коек для коронавируса, часть из них надо сохранить в резерве, а... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:57
2020-07-15T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Вице-премьер Татьяна Голикова
заявила, что в российских регионах сегодня развернуто 169 тысяч коек для коронавируса
, часть из них надо сохранить в резерве, а часть будет возвращена в обычный режим оказания плановой помощи.
"По состоянию на вчерашний день в субъектах РФ развернуто 169 тысяч коек. Мы понимаем, что часть из них, скорее всего, будет возвращена к плановой помощи, но тем не менее, и мы вчера говорили об этом на рабочей группе Госсовета, соответствущий резерв должен быть сохранен", - сказала Голикова в среду на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
По ее словам, необходимо обеспечить сохранение резерва коечного фонда "в целях подготовки к осенне-зимнему эпидемическому сезону и на случай появления новых угроз в будущем".
"Коечный фонд должен быть оснащен соответствующим медицинским оборудованием", - добавила Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.