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Распространение нового коронавируса
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Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса, сформировать такое задание для научных учреждений. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество

Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса

14:54 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса, сформировать такое задание для научных учреждений.
Она отметила, что пока неизвестны отдаленные последствия перенесенного коронавируса, особенно в тяжелой форме.
"Нужно изучить, как я уже сказала, и долгосрочное влияние перенесенной коронавирусной инфекции на различные органы и системы организма. Сформировать соответствующее задание научным учреждениям, для того чтобы они провели дополнительные исследования", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
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