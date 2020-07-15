Голикова призвала изучить долгосрочное влияние коронавируса

"Нужно изучить, как я уже сказала, и долгосрочное влияние перенесенной коронавирусной инфекции на различные органы и системы организма. Сформировать соответствующее задание научным учреждениям, для того чтобы они провели дополнительные исследования", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.