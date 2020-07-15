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Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
В России наблюдается низкая доля заболеваемости коронавирусом в тяжелой форме, она составляет около 3%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России

14:54 15.07.2020 (обновлено: 15:09 15.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В России наблюдается низкая доля заболеваемости коронавирусом в тяжелой форме, она составляет около 3%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Низкая доля тяжелых случаев заболевания. Если в апреле это было 5,6% - это тоже показатель один из самых низких в мире, - то сегодня это практически 3%", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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