https://ria.ru/20200715/1574388822.html
Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
Запасы средств индивидуальной защиты в региональных больницах РФ есть на 1-4 месяца, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания координационного РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:51
2020-07-15T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество