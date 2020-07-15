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Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах
Запасы средств индивидуальной защиты в региональных больницах РФ есть на 1-4 месяца, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания координационного РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Минпромторг оценил запасы средств индивидуальной защиты в регионах

14:51 15.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Запасы средств индивидуальной защиты в региональных больницах РФ есть на 1-4 месяца, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"На сегодняшний день регионами сформированы достаточные запасы средств индивидуальной защиты. По данным ИЦК по медучреждениям, с учетом нормативов Минздрава они составляют от 1 до 4 месяцев", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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