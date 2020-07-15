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Мишустин оценил систему российского здравоохранения
Система здравоохранения России справляется с возросшей нагрузкой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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И это оценка? Сократить больницы по стране до минимума и радоваться?? даже при Ельцине такого не было.
41
Российское здравоохранение по сравнению с Европейским, выглядит как СВЕТОЧЪ! На который Европа должна ориентироваться!
41
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574386953_0:370:2983:2048_1400x0_80_0_0_31f570e8f85c15a86b1e5cb6c3806306.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин оценил систему российского здравоохранения

14:50 15.07.2020 (обновлено: 15:22 15.07.2020)
3758
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Система здравоохранения России справляется с возросшей нагрузкой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Во многом это заслуга наших врачей и медицинских работников, они настояние профессионалы и работают с полной самоотдачей. Мы им безмерно благодарны", — отметил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
При этом проявились и уязвимые стороны, добавил глава кабмина.
"Эти проблемы нуждаются в решении, в будущем их, конечно, нельзя допускать", — заключил он.
За весь период эпидемии в стране выявили 746 369 заразившихся коронавирусом, из них более 11,7 тысячи умерли, свыше 523 тысяч вылечились. Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
Популярные комментарии
И это оценка? Сократить больницы по стране до минимума и радоваться?? даже при Ельцине такого не было.
15 июля, 16:17
mdmiguel dios
3600104
Российское здравоохранение по сравнению с Европейским, выглядит как СВЕТОЧЪ! На который Европа должна ориентироваться!
15 июля, 19:15
Aleksandr63s
19180004
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