https://ria.ru/20200715/1574388720.html
Мишустин оценил систему российского здравоохранения
Система здравоохранения России справляется с возросшей нагрузкой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:50
2020-07-15T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574386953_0:370:2983:2048_1400x0_80_0_0_31f570e8f85c15a86b1e5cb6c3806306.jpg
miguel dios
И это оценка? Сократить больницы по стране до минимума и радоваться?? даже при Ельцине такого не было.
41
Aleksandr63s
Российское здравоохранение по сравнению с Европейским, выглядит как СВЕТОЧЪ! На который Европа должна ориентироваться!
41
73
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574386953_0:370:2983:2048_1400x0_80_0_0_31f570e8f85c15a86b1e5cb6c3806306.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574386953_252:0:2983:2048_1400x0_80_0_0_d434c31feda08d82addcabf0558906c8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574386953_639:0:2687:2048_1400x0_80_0_0_341ea1fb63f9f6020bbfd6ee3e988747.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Система здравоохранения России справляется с возросшей нагрузкой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин
.
"Во многом это заслуга наших врачей и медицинских работников, они настояние профессионалы и работают с полной самоотдачей. Мы им безмерно благодарны", — отметил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
При этом проявились и уязвимые стороны, добавил глава кабмина.
"Эти проблемы нуждаются в решении, в будущем их, конечно, нельзя допускать", — заключил он.
За весь период эпидемии в стране выявили 746 369 заразившихся коронавирусом, из них более 11,7 тысячи умерли, свыше 523 тысяч вылечились. Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.