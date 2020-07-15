Мишустин оценил систему российского здравоохранения

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Система здравоохранения России справляется с возросшей нагрузкой, заявил премьер-министр Михаил Мишустин . Система здравоохранения России справляется с возросшей нагрузкой, заявил премьер-министр

"Во многом это заслуга наших врачей и медицинских работников, они настояние профессионалы и работают с полной самоотдачей. Мы им безмерно благодарны", — отметил он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом проявились и уязвимые стороны, добавил глава кабмина.

"Эти проблемы нуждаются в решении, в будущем их, конечно, нельзя допускать", — заключил он.

За весь период эпидемии в стране выявили 746 369 заразившихся коронавирусом, из них более 11,7 тысячи умерли, свыше 523 тысяч вылечились. Россия занимает четвертое место в мире по числу инфицированных.