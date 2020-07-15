Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19

"Мы пока еще не знаем, каковы будут отдаленные последствия у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме. Поэтому считаю необходимым обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, установить периодичность и объёмы соответствующих медицинских обследований в зависимости от возраста, степени тяжести перенесенного заболевания и других факторов, обеспечить соответствующую систему реабилитации", - сказала она.