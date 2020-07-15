Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за переболевшими коронавирусом пациентами и предусмотреть систему реабилитации для них, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
На заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса Голикова подчеркнула, что мир столкнулся с новым заболеванием, поражающим различные системы организма, течение которого до конца не изучено.
"Мы пока еще не знаем, каковы будут отдаленные последствия у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме. Поэтому считаю необходимым обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, установить периодичность и объёмы соответствующих медицинских обследований в зависимости от возраста, степени тяжести перенесенного заболевания и других факторов, обеспечить соответствующую систему реабилитации", - сказала она.
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