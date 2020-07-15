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Распространение нового коронавируса
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Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
Необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за переболевшими коронавирусом пациентами и предусмотреть систему реабилитации для них, считает... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:50
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество

Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19

14:48 15.07.2020 (обновлено: 14:50 15.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Необходимо обеспечить длительное диспансерное наблюдение за переболевшими коронавирусом пациентами и предусмотреть систему реабилитации для них, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
На заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса Голикова подчеркнула, что мир столкнулся с новым заболеванием, поражающим различные системы организма, течение которого до конца не изучено.
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"Мы пока еще не знаем, каковы будут отдаленные последствия у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме. Поэтому считаю необходимым обеспечить длительное диспансерное наблюдение за такими гражданами, установить периодичность и объёмы соответствующих медицинских обследований в зависимости от возраста, степени тяжести перенесенного заболевания и других факторов, обеспечить соответствующую систему реабилитации", - сказала она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
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