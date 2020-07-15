Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200715/1574388565.html
Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ
Президент России Владимир Путин и наследный принц ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян обсудили Ливию, отметив важность диалога и консолидации международных усилий по... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:11
россия
обострение конфликта в ливии
владимир путин
ливия
оаэ
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:24:3003:1713_1400x0_80_0_0_56525afe83bf8c01bb7ec2a28c369a8f.jpg
https://ria.ru/20200703/1573873265.html
https://ria.ru/20200714/1574346787.html
1
россия
ливия
оаэ
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:24:3003:1713_1400x0_80_0_0_56525afe83bf8c01bb7ec2a28c369a8f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_134:0:2863:2047_1400x0_80_0_0_e395d8c9217194f31a179dc581ebb278.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_475:0:2522:2047_1400x0_80_0_0_5073d21f4a5175a94b3bd34b1846fc18.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обострение конфликта в ливии, владимир путин, ливия, оаэ, в мире

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем ОАЭ

14:47 15.07.2020 (обновлено: 15:11 15.07.2020)
888
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и наследный принц ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян обсудили Ливию, отметив важность диалога и консолидации международных усилий по дипломатическому урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар
3 июля, 20:42
Спикер парламента Ливии рассказал о контактах Хафтара с Россией
"При обмене мнениями по ситуации в Ливии отмечена важность возобновления межливийского диалога и консолидации международных усилий по политико-дипломатическому урегулированию ливийского кризиса. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - говорится в сообщении.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 16 октября 2018
14 июля, 17:23
Делегация старейшин племен Ливии встретится с президентом Египта
1001133
Обсудить 1
РоссияОбострение конфликта в ЛивииВладимир ПутинЛивияОАЭВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 11 января 2020
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Экс-полицейских на Урале приговорили к колонии по делу об изнасиловании
Ведущая телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1 Маричка Падалко
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Здание Государственной Думы РФ
Госдума отменила пленарное заседание 16 июля
Статуя Фемиды в суде
Суд рассмотрит дело нижегородца, истязавшего соседей конским ржанием
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
ЦИК Белоруссии обвинил Бабарико и Цепкало в организации массовых акций
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19
Голикова призвала обеспечить наблюдение за переболевшими COVID-19
Член партии Справедливая Россия
СР предложила оставлять должникам не менее одного прожиточного минимума
Казань
В Татарстане разрешили возобновить работу кафе и торговых центров
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Миссия ВОЗ не ответила на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова призвала модернизировать санитарно-эпидемиологическую службу
Пассажирский самолет в небе
Власти рассказали о работе по возобновлению международного авиасообщения
Преподаватель в школьном кабинете
Кравцов: необходимы конкретные действия для повышения статуса учителя
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР заявили, что силовики выпустили 18 мин по территории республики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Исследование: россиянки потратят на 2% больше на "пляжный набор"
05:45В Китае прокомментировали закон США "Об автономии Гонконга"
05:42На востоке Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
05:37Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"
05:32Автодилеры начинают выдавать номера, но прибыли эта услуга не приносит
05:29Эксперты выяснили, владельцы каких автомобилей чаще не платят по кредитам
05:17В России разработают программу господдержки коренных малых народов Севера
05:07В Госдуме предложили сохранить дистанционное продление инвалидности
05:05В России теплая зима позволила пяти городам покинуть список самых грязных
04:55ФБР в курсе инцидента с аккаунтами известных людей в Twitter
04:52В Мексике пандемия COVID-19 замедлила рост производства текилы
04:46Развеян миф о вреде чипсов
04:45Гордон заявила о травле Рудковской из-за скандала с Дакотой
04:40Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 13,5 миллионов
04:28В Бразилии число погибших от коронавируса превысило 75 тысяч человек
04:28В Мексике за сутки выявили более 6,1 тысячи новых случаев COVID-19
04:23Около 1,5 тысяч больных ОРВИ призывников выявили в ходе весеннего призыва
04:22В Центральной Америке обсудят поставки российского препарата "Авифавир"
04:08Большая часть аккаунтов Twitter доступна для публикации сообщений
04:07Более 420 тысяч участников сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии 16 июля
Лента новостейМолния