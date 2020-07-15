https://ria.ru/20200715/1574388513.html
Эксперт: многодневные выборы – это общемировая практика
Многодневное голосование на выборах является общемировой практикой, об этом в комментарии РИА Новости рассказал президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:49
2020-07-15T14:49
россия
евгений минченко
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений минченко, госдума рф, общество
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Многодневное голосование на выборах является общемировой практикой, об этом в комментарии РИА Новости рассказал президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
"Это мировая практика, здесь никакую Америку российские законодатели не открывают. В целом ряде стран подобная практика существует, например в некоторых штатах США. Поэтому здесь никакой проблемы нет", – уточнил Минченко.
Также эксперт отметил, что для избирателей данные поправки сделают голосование более удобным. "В целом сейчас ситуация такова, что удобство избирателей – это важнейший критерий", – заявил эксперт.
При этом он отметил, что многодневные выборы потребуют больших организационных усилий и от избирательных комиссий, и от участников политического процесса.
"Избиркомам работать три дня сложнее, чем один день, и, конечно, политическим партиям сложнее найти наблюдателей на три дня", – отметил Минченко.
Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
Уточняется, что досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.
Также поправки разрешают при многодневных выборах формат голосования вне зданий избирательных комиссий – на придомовых территориях.