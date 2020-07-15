Эксперт: многодневные выборы – это общемировая практика

Жители Казани на избирательном участке №42 во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Многодневное голосование на выборах является общемировой практикой, об этом в комментарии РИА Новости рассказал президент холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

Ранее Государственная Дума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

"Это мировая практика, здесь никакую Америку российские законодатели не открывают. В целом ряде стран подобная практика существует, например в некоторых штатах США. Поэтому здесь никакой проблемы нет", – уточнил Минченко.

Также эксперт отметил, что для избирателей данные поправки сделают голосование более удобным. "В целом сейчас ситуация такова, что удобство избирателей – это важнейший критерий", – заявил эксперт.

При этом он отметил, что многодневные выборы потребуют больших организационных усилий и от избирательных комиссий, и от участников политического процесса.

"Избиркомам работать три дня сложнее, чем один день, и, конечно, политическим партиям сложнее найти наблюдателей на три дня", – отметил Минченко.

Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.

Уточняется, что досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям организовывать не будут в случае проведения выборов или референдума в РФ в течение нескольких дней.