Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительством не исполнен только один пункт Национального плана по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России - власти не стали вводить режим ЧС, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
"31 января 2020 года вами, Михаил Владимирович, был утвержден Национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Из 22 пунктов плана выполнены все, кроме одного. Нам удалось организовать работу таким образом, что не пришлось вводить в стране карантин в режиме чрезвычайного положения. Это, пожалуй, единственный раз, когда неисполнение пункта плана носит абсолютно позитивный характер", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Это стало возможным, добавила она, "благодаря реализации научно обоснованной стратегии опережающего реагирования на основе постоянной оценки масштабов распространения новой коронавирусной инфекции в мире, анализа тенденции эпидемического процесса, моделирования развития эпидемической ситуации и проведения превентивных мероприятий".
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