Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу

Это стало возможным, добавила она, "благодаря реализации научно обоснованной стратегии опережающего реагирования на основе постоянной оценки масштабов распространения новой коронавирусной инфекции в мире, анализа тенденции эпидемического процесса, моделирования развития эпидемической ситуации и проведения превентивных мероприятий".