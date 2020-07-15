Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом

"Я хочу напомнить, что, если в начале эпидемии регионы нам заявили о готовности 52 тысяч коек, из которых 25 тысяч были только готовы к оказанию помощи больным новой коронавирусной инфекции, то к пику эпидемии количество коек составило уже более 184 тысяч. Для этих целей было, в том числе, перепрофилировано почти 15 тысяч коек в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На перепрофилирование и оснащение коек как на федеральном, так и региональном уровне было направлено более 76 миллиардов рублей только из федерального бюджета", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.