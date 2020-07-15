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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574388221.html
Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
Регионы России в начале эпидемии заявили о готовности 52 тысяч коек, из которых 25 тысяч были готовы к оказанию помощи больным коронавирусом, причем к пику... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:44
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом

14:44 15.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Регионы России в начале эпидемии заявили о готовности 52 тысяч коек, из которых 25 тысяч были готовы к оказанию помощи больным коронавирусом, причем к пику распространения вируса количество коек составило уже 184 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Я хочу напомнить, что, если в начале эпидемии регионы нам заявили о готовности 52 тысяч коек, из которых 25 тысяч были только готовы к оказанию помощи больным новой коронавирусной инфекции, то к пику эпидемии количество коек составило уже более 184 тысяч. Для этих целей было, в том числе, перепрофилировано почти 15 тысяч коек в 72 федеральных и частных медицинских организациях. На перепрофилирование и оснащение коек как на федеральном, так и региональном уровне было направлено более 76 миллиардов рублей только из федерального бюджета", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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