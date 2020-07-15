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В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан
Более 266 тысяч граждан РФ вернулись на родину вывозными рейсами из других стран во время пандемии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
татьяна голикова
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), общество

В Россию вывозными рейсами вернулись более 266 тысяч граждан

14:44 15.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 266 тысяч граждан РФ вернулись на родину вывозными рейсами из других стран во время пандемии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"За весь период рейсами вывозного характера в Россию вернулись более 266 тысяч наших граждан", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Она отметила, что очень большую работу провели Минкомсвязь, Росавиация, Минтранс и МИД РФ.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Пассажирский самолет в небе
08:23Распространение нового коронавируса
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 30 июля
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияТатьяна ГоликоваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Общество
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