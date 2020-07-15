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Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
В Сербии с пятницы обязательным будет ношение масок на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил национальный кризисный штаб в среду. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, сербия, в мире

Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве

14:41 15.07.2020 (обновлено: 15:12 15.07.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФРоссийские военные специалисты в Белграде
Российские военные специалисты в Белграде
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Российские военные специалисты в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 июл – РИА Новости. В Сербии с пятницы обязательным будет ношение масок на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил национальный кризисный штаб в среду.
"Защитные маски обязательно носить и на открытом пространстве, там, где невозможно обеспечить дистанцию в полтора метра: например, в очередях в торговые точки, аптеки, на автобусных и железнодорожных станциях. Это (ношение маски) относится и к закрытым помещениям, что до сих пор было обязательным в некоторых городах", - сообщил национальный кризисный штаб при правительстве.
"Все принятые сегодня (15 июля) меры вступают в силу с пятницы, 17 июля", - уточнил кабмин.
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Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в двух десятках сербских муниципалитетов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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