Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве

"Защитные маски обязательно носить и на открытом пространстве, там, где невозможно обеспечить дистанцию в полтора метра: например, в очередях в торговые точки, аптеки, на автобусных и железнодорожных станциях. Это (ношение маски) относится и к закрытым помещениям, что до сих пор было обязательным в некоторых городах", - сообщил национальный кризисный штаб при правительстве.