Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве

БЕЛГРАД, 15 июл – РИА Новости. В Сербии с пятницы обязательным будет ношение масок на открытом пространстве из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщил национальный кризисный штаб в среду.
"Защитные маски обязательно носить и на открытом пространстве, там, где невозможно обеспечить дистанцию в полтора метра: например, в очередях в торговые точки, аптеки, на автобусных и железнодорожных станциях. Это (ношение маски) относится и к закрытым помещениям, что до сих пор было обязательным в некоторых городах", - сообщил национальный кризисный штаб при правительстве.
"Все принятые сегодня (15 июля) меры вступают в силу с пятницы, 17 июля", - уточнил кабмин.
Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в двух десятках сербских муниципалитетов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.