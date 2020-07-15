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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574387992.html
Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
Порядка 40 миллиардов рублей было направлено на лечение пациентов с коронавирусом в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса

14:40 15.07.2020 (обновлено: 14:49 15.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Порядка 40 миллиардов рублей было направлено на лечение пациентов с коронавирусом в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"С марта по май текущего года - это те данные, которые мы уже имеем по оплаченным счетам как фактические, из программы государственных гарантий направлено на цели лечения новой коронавирусной инфекции 22,3 миллиарда рублей. По предварительным оценкам за июнь месяц, общий объем средств, который за весь период направлен на эти цели, составит порядка 40 миллиардов рублей", - сказала Голикова в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
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