Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса

"С марта по май текущего года - это те данные, которые мы уже имеем по оплаченным счетам как фактические, из программы государственных гарантий направлено на цели лечения новой коронавирусной инфекции 22,3 миллиарда рублей. По предварительным оценкам за июнь месяц, общий объем средств, который за весь период направлен на эти цели, составит порядка 40 миллиардов рублей", - сказала Голикова в ходе заседания координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.