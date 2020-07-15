Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия возобновила экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

В июне сообщалось, что их производство нарастили почти в 35 раз — с 60 штук до двух тысяч в месяц.

Кроме того, по словам Мантурова, Россия будет поставлять за рубеж отечественные тест-системы для выявления коронавируса. В частности, пилотные партии уже закупили Австрия и Египет, ведутся переговоры с Болгарией, Сербией, Пакистаном и ОАЭ.

"Начали поставлять защитные костюмы в Туркменистан и готовимся к тендерам в Бразилии. Антисептики и дезинфектанты закупаются странами Персидского Залива", — добавил он.

По словам министра, благодаря своевременно принятым правительством решениям Россия полностью отказалась от закупки "антиковидных" средств за рубежом.

"Основной акцент мы сейчас делаем на развертывании производства новой продукции. В первую очередь так называемых быстрых тестов и недавно зарегистрированных лекарств для тяжелой пневмонии — это "Левилимаб" и "Олокизумаб", а также антиковидного препарата "Фавипиравир". И, конечно же, мы готовимся по согласованию с Минздравом к выпуску вакцин по завершению клинических испытаний", — заявил он.

Также Мантуров рассказал, что российские больницы в достаточном объеме запаслись средствами индивидуальной защиты, их хватит на срок от одного до четырех месяцев.