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Распространение нового коронавируса
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Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
Россия возобновила экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
денис мантуров
в мире
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус covid-19, россия, денис мантуров, в мире

Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ

14:38 15.07.2020 (обновлено: 15:22 15.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия возобновила экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
В июне сообщалось, что их производство нарастили почти в 35 раз с 60 штук до двух тысяч в месяц.
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Кроме того, по словам Мантурова, Россия будет поставлять за рубеж отечественные тест-системы для выявления коронавируса. В частности, пилотные партии уже закупили Австрия и Египет, ведутся переговоры с Болгарией, Сербией, Пакистаном и ОАЭ.
"Начали поставлять защитные костюмы в Туркменистан и готовимся к тендерам в Бразилии. Антисептики и дезинфектанты закупаются странами Персидского Залива", — добавил он.
По словам министра, благодаря своевременно принятым правительством решениям Россия полностью отказалась от закупки "антиковидных" средств за рубежом.
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"Основной акцент мы сейчас делаем на развертывании производства новой продукции. В первую очередь так называемых быстрых тестов и недавно зарегистрированных лекарств для тяжелой пневмонии — это "Левилимаб" и "Олокизумаб", а также антиковидного препарата "Фавипиравир". И, конечно же, мы готовимся по согласованию с Минздравом к выпуску вакцин по завершению клинических испытаний", — заявил он.
Также Мантуров рассказал, что российские больницы в достаточном объеме запаслись средствами индивидуальной защиты, их хватит на срок от одного до четырех месяцев.
Глава Минпромторга ранее отмечал, что на российском рынке появилось достаточно медицинской продукции, необходимой для борьбы с пандемией, и поэтому теперь ее можно будет экспортировать.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДенис МантуровВ мире
Популярные комментарии
Хорошо.
15 июля, 14:42
Арсений Новиков
810001
Молодцы.
15 июля, 14:46
Егор Панкратов
801001
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