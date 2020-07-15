https://ria.ru/20200715/1574387846.html
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
Россия возобновила экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:38
2020-07-15T15:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
денис мантуров
в мире
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, россия, денис мантуров, в мире
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россия возобновила экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
В июне сообщалось, что их производство нарастили почти в 35 раз — с 60 штук до двух тысяч в месяц.
Кроме того, по словам Мантурова, Россия будет поставлять за рубеж отечественные тест-системы для выявления коронавируса. В частности, пилотные партии уже закупили Австрия и Египет, ведутся переговоры с Болгарией, Сербией, Пакистаном и ОАЭ.
"Начали поставлять защитные костюмы в Туркменистан и готовимся к тендерам в Бразилии. Антисептики и дезинфектанты закупаются странами Персидского Залива", — добавил он.
По словам министра, благодаря своевременно принятым правительством решениям Россия полностью отказалась от закупки "антиковидных" средств за рубежом.
"Основной акцент мы сейчас делаем на развертывании производства новой продукции. В первую очередь так называемых быстрых тестов и недавно зарегистрированных лекарств для тяжелой пневмонии — это "Левилимаб" и "Олокизумаб", а также антиковидного препарата "Фавипиравир". И, конечно же, мы готовимся по согласованию с Минздравом к выпуску вакцин по завершению клинических испытаний", — заявил он.
Также Мантуров рассказал, что российские больницы в достаточном объеме запаслись средствами индивидуальной защиты, их хватит на срок от одного до четырех месяцев.
Глава Минпромторга ранее отмечал, что на российском рынке появилось достаточно медицинской продукции, необходимой для борьбы с пандемией, и поэтому теперь ее можно будет экспортировать.