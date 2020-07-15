Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200715/1574387811.html
Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется, что в ближайшие дни будет получено разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор". РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_5062c3b0bae8537c3fa7a4fa42efa88a.jpg
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_5062c3b0bae8537c3fa7a4fa42efa88a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_317:0:3046:2047_1400x0_80_0_0_03cb2fd94c8c135ebe9cad5a34d0c29c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_1098:714:2431:2047_1400x0_80_0_0_2aebe16a8eeccbdd6b8c7f637be14bf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", татьяна голикова, общество

Голикова рассказала об испытаниях вакцины от COVID-19 в "Векторе"

14:38 15.07.2020
134
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется, что в ближайшие дни будет получено разрешение на клинические испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор".
"Еще одна вакцина, разработанная государственным научным центром "Вектор", находится на экспертизе в целях получения разрешения на клинические исследования. И мы надеемся, что в ближайшие дни разрешение будет получено", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
210001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Татьяна ГоликоваОбщество
Рекомендуем
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Россия возобновила экспорт аппаратов ИВЛ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о выделенных средствах на лечение коронавируса
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ
Голикова рассказала о невыполненном пункте плана по коронавирусу
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова назвала процент летальности от коронавируса в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание в режиме видеоконференции
Мишустин призвал модернизировать инфекционную службу в России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о количестве коек для пациентов с коронавирусом
Очередь, чтобы подать жалобу в Центризбирком, у Дома правительства в Минске
Возле ЦИК Белоруссии выстроилась очередь граждан для подачи обращений
Коронавирус COVID-19
В России выделили более ста штаммов коронавируса
Российские военные специалисты в Белграде
Сербия вводит обязательное ношение масок на открытом пространстве
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса
Выставка школьной формы
Минпромторг намерен утвердить национальный стандарт школьной формы
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова отметила низкую заболеваемость тяжелой формой COVID-19 в России
Здание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил закон о допустимом весе посылок для осужденных
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26В Баку заявили об уничтожении транспортного средства армянских военных
15:24Совфед одобрил закон о данных об освобождении лиц с опасными болезнями
15:23Госдума поддержала проект о бесплатной вакцинации в частных клиниках
15:23МЧС предупредило о дожде с грозой и ветром в Москве и Подмосковье
15:23Власти Кубы рассказали о правилах отдыха для туристов
15:22Россия учла опыт других стран в борьбе с коронавирусом, заявила Попова
15:20Мурашко рассказал о помощи Казахстану в борьбе с коронавирусом
15:17Рогозин высказался против оружия в космосе
15:15Совфед одобрил закон об увеличении числа представителей в Совете судей
15:14Мишустин призвал держать ситуацию с COVID-19 под контролем
15:12Попова рассказала о формировании популяционного иммунитета к коронавирусу
15:11Суд оставил под арестом предполагаемого соучастника Фургала
15:10Мурашко призвал расширить охват населения вакцинацией против гриппа
15:08В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 65,4 тысячи
15:08В Москве число пожаров сократилось более чем на треть
15:07Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми в Москве
15:06На Ставрополье один человек погиб в ДТП
15:05Иран продолжит сотрудничать с Россией
15:05В Останкинскую башню попало более десяти молний за один день
15:05В Липецкой области более трех тысяч человек вылечились от COVID-19
Лента новостейМолния