https://ria.ru/20200715/1574387773.html
Голикова назвала процент заразившихся коронавирусом старше 65 лет
Доля людей старше 65 лет в структуре заболевших коронавирусом в России составляет 15-16%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T14:36
2020-07-15T14:56
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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